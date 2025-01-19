Altınordu, Olcay Şahan'la Yolları Ayırdı - Son Dakika
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Altınordu, Olcay Şahan'la Yolları Ayırdı

Altınordu, Olcay Şahan\'la Yolları Ayırdı

Altınordu, Teknik Direktör Olcay Şahan'la yollarını ayırdığını duyurdu. 18 maçta 36 puan topladı.

19.01.2025 17:43
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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, Teknik Direktör Olcay Şahan'la yollarının ayrıldığını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında İnegölspor'la golsüz berabere kalan Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan dönemi sona erdi. Konuyla ilgili kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Olcay Şahan ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezon başından beri Altınordu'muzun altyapısından yetişen oyuncularımızın gelişimine katkı sunan ve altyapımızda forma giyen oyuncularımıza A Takım maçlarında yer veren Olcay Şahan'a kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türk futbolunda ilerleyen süreçte büyük bir teknik adam olacağına inandığımız Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar dileriz" denildi.

Şahan, İzmir ekibinin başında 18 maçta; 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 36 puan toplayarak maç başı 2 puan ortalaması tutturdu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu, Olcay Şahan'la Yolları Ayırdı - Son Dakika

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