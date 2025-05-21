Altınordu, Play-Off\'ta Batman Petrolspor\'u ağırlıyor

2'nci Lig Play-Off yarı finaline adını yazdıran Altınordu yarın serinin ilk maçında evinde Batman Petrolspor'u konuk edecek. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Mert Erdemoğlu düdük çalacak. Müsabakanın rövanşı 26 Mayıs Pazartesi günü Batman'da oynayacak. Yarı finali geçecek takım finalde 1'inci Lig'e yükselme adına Vanspor- Elazığspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş evlerindeki ilk maçı avantajlı bir skorla tamamlamak istediklerini dile getirdi. Ligi 2'nci sırada bitirip direkt grup finaline kalan rakibi Batman Petrolspor'un 19 gündür maç yapmadığını ve dinlenmiş olarak sahaya çıkacağını belirten Ateş, "Bizim eksiklerimiz var ama bu bahane olamaz. Rakibimiz de dinç bir şekilde sahada olacaktır. İlk maçı avantajlı geçip finale adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi. Altınordu Play-Off serisinde Adana 01 FK ve Kastamonuspor'u elemeyi başardı.