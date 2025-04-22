Altınordu, Play-Off\'u Garantiledi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra yeni teknik patronu Namet Ateş önderliğinde çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda İskenderunspor'la 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala Play-Off'u garantileyen Altınordu , kalan son maçına da aynı ciddiyetle çıkacak. Grupta pazar günü lider Sarıyer 'e konuk olacak Kırmızı-lacivertliler alacağı sonuçla şampiyonluk hedefleyen iki takımın kaderini büyük ölçüde belirleyecek.

Ligde 76 puanı bulunan Sarıyer ve 74 puanlı takipçisi Batman Petrol Spor son 2 haftaya şampiyonluk iddialarını koruyarak girdi. Zirvenin anahtarını elinde bulunduran İzmir temsilcisinin rehavete kapılmadan mücadele edeceği ifade edildi. Altınordu son haftayı ise 3-0 hükmen galibiyetle kapatacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Alper forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır kadroda yer almayan Uğur'un da riske edilmemesi bekleniyor.