Altınordu potanın bir adım dışında - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de haftayı bay takım olarak geçen Altınordu, rakiplerinin aldığı sonuçlarla bitime 3 maç kala düşme hattının bir adım üzerinde kaldı.

Haftaya 41 puanla düşme barajının 3 puan ve 3 basamak üzerinde giren kırmızı-lacivertliler, dün aynı saatte oynayan rakiplerinin maçlarını heyecanla takip etti. Altınordu'nun rakiplerinden Altaş Denizlispor, 2-1'lik Gençlerbirliği galibiyetiyle 42 puana ulaşırken, Beypiliç Boluspor da Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenip puanını 41 yaptı. Bursaspor, Manisa FK galibiyetiyle 38 puana ulaştı. Nasadoge Menemenspor, Tuzlaspor beraberliğiyle puanını 38 yaptı. Kocaelispor'un ise deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a tek golle yenilmesi İzmir temsilcisinin yüzünü güldürdü. Kocaeli 40 puanla düşme hattında kalırken, Altınordu son 3 maç öncesi rakibinin 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer aldı.