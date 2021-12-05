Altınordu-Samsunspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Belki golü bulsaydık maç lehimize dönebilirdi." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, iyi başladıkları müsabakada pozisyonlar bulmalarına rağmen final paslarında etkili olmadıklarını söyledi.

Bir süre sonra top rakipteyken yapmamaları gerektiği halde geriye yaslandıklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Neticede kalemizde golü gördük. Skor 1-0 iken dengeli giden bir oyun vardı. İkinci yarıda rakip alanda oynamayı ve rakibin pas yapmasını engelledik. Bu sezon hücumsal anlamda topa sahip olup en çok ceza sahasına girdiğimiz maçtı diyebilirim. Bir türlü final pasını yapamadık. Belki golü bulsaydık maç lehimize dönebilirdi. Skor üretmekte zorlandık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Samsunspor'u tebrik ederim."

Fuat Çapa: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da ilk yarıda golü bulduktan sonra buldukları pozisyonlara rağmen skoru artıramadıklarını söyledi.

İkinci yarıda son vuruşlarda etkili olamadıklarını belirten Çapa, şunları kaydetti:

"Fofana'yı oyuna soktuktan sonra skorun 2-0'a geleceğini biliyorduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz. 4 maçımız kaldı, üçünü iç sahada oynayacağız. 12 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki hafta Ankaragücü ve Boluspor maçlarında camiamızla kucaklaşmamız gerekiyor. Taraftarlarımızla beraber hedefe koşmamız gerekiyor. Ümit ediyorum ki taraftarlarımız bizi yalnız bırakmazlar. İlk devreyi ilk 6 içerisinde bitirirsek bizim adımıza iyi bir devre geçirmiş oluruz. Devre arası transfer dönemi içinde raporumuzu yönetimimize sunacağız, onlar da ellerinden geleni yapacaktır."