Ufuk Kahraman: "Duygusal bir maçtı benim adıma"

Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, evlerinde ilk galibiyetlerini aldıklarını ifade ederek, "Duygusal bir maçtı benim adıma" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de evinde ilk galibiyetini Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek alan Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle galibiyete çok sevinemediklerini söyledi.

Patlamada vefat edenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Kahraman, "Tedavisi süren hastalara acil şifalar diliyorum. Samsunspor'un başında değerli hocam 10 seneden beri birlikte yanında yardımcı antrenörlüğü yaptığım değerli Hüseyin hocam vardı. Hem kulübümüz adına hem de tabii ki kendim adına çok duygusal bir maçtı. Samsunspor'a karşı çalışmalarımızı bir hafta boyunca yaptık. Rakibin zaaflarını değerlendirmek için iyi oyun sergilememiz gerektiğini çok iyi biliyordum. Kendi oyun kurgumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştık ve tabii ki rakibin 10 kişi kalması bizimi için avantaj oldu. Dediğim gibi çok fazla da konuşmak istemiyorum. Duygusal bir maçtı benim adıma. Bundan sonra da Hüseyin hocama, Samsunspor'a da başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR