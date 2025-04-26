2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İskenderunspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 2 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantileyen Altınordu yarın deplasmanda lider Sarıyer'le kozlarını paylaşacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Batuhan Kolak düdük çalacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Alper forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Uğur'un durumu maç saatinde netleşecek. Grupta 56 puanla 5'inci sırada yer alan Altınordu, 76 puanı bulunan şampiyonluk adayı Sarıyer'i yenerek moral bulmak istiyor. Ligde son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-lacivertlilerde ikinci maçına çıkacak olan teknik direktör Namet Ateş, galibiyet siftahı yapmak istiyor.
Son Dakika › Spor › Altınordu, Sarıyer İle Yeniden Başlamak İstiyor - Son Dakika
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