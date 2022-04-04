Altınordu tam gaz - Son Dakika
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Altınordu tam gaz

04.04.2022 11:21
Altınordu tam gaz

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'u 2-0 yenen Altınordu 4'te 4 yaparak haftalar sonra düşme hattında kurtuldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'u 2-0 yenen Altınordu 4'te 4 yaparak haftalar sonra düşme hattında kurtuldu. İkinci yarıya 7 mağlubiyetle dibe demir atarak başladıktan sonra müthiş bir seri yakalayan kırmızı-lacivertliler, üst üste 4 karşılaşmasını gol yemeden kazandı. Sırasıyla Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, Adanaspor engelini de aşmayı bildi. Son olarak 19'uncu haftada ateş hattından çıkıp 20'inci haftada yeniden düşme potasına giren Altınordu, 30'uncu hafta itibariyle kurtuluş bölgesine geri döndü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu galibiyeti genç sporculara armağan ettiğini söyledi. Sporcuların tribünlerde kendilerine çok büyük destek verdiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Pandemi sürecinde genç sporcularımız tribünden uzak kalmışlardı. Yasaklar kalkınca tribündeki yerlerini aldılar ve bizi desteklediler. Adanaspor galibiyetini onlara armağan ediyorum. Adanaspor maçı öncesinde 3 haftadır gol yemeden kazanıyorduk. Bu maçta da bunu sürdürdük. Şu anda dörtte dört yaptık ve gol yemedik. Tüm planlarımız bu hafta oynayacağımız Eyüpspor maçını kazanmak üzerine olacak" dedi.


- İzmir
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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0 Altınordu seriyi sürdürecek Altınordu seriyi sürdürecek

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Adanaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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