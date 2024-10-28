Altınordu-Teknik Direktör Olcay Şahan'dan Destek Mesajı - Son Dakika
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Altınordu-Teknik Direktör Olcay Şahan'dan Destek Mesajı

Altınordu-Teknik Direktör Olcay Şahan\'dan Destek Mesajı

Altınordu, Fethiyespor ile 2-2 berabere kaldı; Şahan oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti.

28.10.2024 12:17
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında Fethiyespor ile 2-2 berabere kalan Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, Fethiyespor önünde alınan beraberliğe rağmen futbolcuları ile gurur duyduğunu söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 9. hafta mücadelesinde Fethiyespor'la karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan müsabaka iki takımının karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, karşılaşmaya dair önemi açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte oyuncularını saha ortasına toplayan Şahan, "En sonda söylemek istediğimi ilk başta söylüyorum; buradan soyunma odasına alnınız açık, başınız dik bir şekilde gideceksiniz. Tabii ki kazanmak istiyorduk; ama olmadı. Sadece iki puan kaybettik; fakat bu takımın en tepede olmasını sağlayan sizlersiniz. Bugün bazı bölümlerinde iyi oynamadığımız maçta berabere kaldık, hiçbir sıkıntı yok. Sizler bu ligde hedef olan takım oldunuz. Rakipler artık sizlerden korkuyor. Savunma yapıyor, vakit geçirmek için her türlü yola başvuruyor. Bugünkü maçta da birçok pozisyona girdik fakat bazen futbolda olmayınca olmuyor. Şu anda bu maç geride kaldı. Alnınız dik bir şekilde iki gün dinlenip tatil yapın. Sizlerle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu-Teknik Direktör Olcay Şahan'dan Destek Mesajı - Son Dakika

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