Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Hedefe oynayan bir takımız - Son Dakika
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Spor

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Hedefe oynayan bir takımız

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Hedefe oynayan bir takımız

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, takımın bu sezon hedefe oynayan bir takım olduğunu belirtti. Geçen hafta oynanan Kepezspor maçını değerlendiren Şahan, üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. İçeride veya dışarıda oynadıkları her maçta 3 puana talip olduklarını söyleyen Şahan, taraftarlardan destek istedi.

11.09.2024 13:05
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, bu sezon hedefe oynayan bir takım olduklarını söyledi.

Geçen pazar günü deplasmanda Kepezspor ile golsüz biten maçı değerlendiren genç teknik adam, "Kepezspor maçı bizim için kayıp 2 puandır. Bir puan aldık ama kaybedilen 2 puan var. Hazır olmayan bir rakibe karşı çok üretkenlik gösteremedik. 48 saat önce milli takım forması giyip sonrasında bizim maçımızda forma giyen oyuncularımız oldu. Deplasmanda iyi mücadele ettik fakat üçüncü bölgede biraz daha etkili olmamız gerekiyordu. Bloklar arasında doğru pozisyonlar alamadığımızı gördük. Bu hafta bunların üzerine çalışacağız" dedi.

Altınordu olarak bu sezona hedefe oynayan bir takım olduklarına vurgu yapan Olcay Şahan, "İçeride veya dışarda oynadığımız her maçta 3 puana talibiz. Sahamızda oynayacağımız maçlarda her zaman 3 puana oynayacağız. Isparta maçında da hedefimiz galibiyet" diye konuştu.

İnegölspor maçında Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni dolduran taraftarları Isparta 32 Spor maçı için tribünlere davet eden genç teknik adam şöyle devam etti: "Sahamızda ilk oynadığımız maçta taraftarlarımızın desteği çok güzeldi. Taraftarlarımız her hafta bizi desteklesinler. Genç kardeşlerimizin buna çok ihtiyacı var. Zaten onların heyecanı saha içindeki genç oyuncularımıza da yansıyor. Isparta maçında onları yanımızda görmek istiyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Hedefe oynayan bir takımız - Son Dakika

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