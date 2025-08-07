Altınordu, Tesislerini Kiraya Verdi

Altınordu, Selçuk'taki tesislerini 10 Numara Sportif'in sahibi Mahmut Gözüaçık'a kiraladığını duyurdu.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kırmızı-lacivertli kulübü 13 yıl boyunca yöneten Seyit Mehmet Özkan, kısa süre önce emeklilik kararı aldığını açıklamıştı. Kulübü devretmek için çeşitli girişimlerde bulunan Özkan, sonuç alamayınca Altınordu'yu "gerçek sahiplerine" bırakacağını ifade etti. Bu sürecin ardından Özkan, dikkat çeken bir hamle daha yaptı. Kulübün Selçuk'taki tesislerini, yıllar önce bu araziyi kendisine bulan ve 10 Numara Sportif'in sahibi olan Mahmut Gözüaçık'a kiraladığını açıkladı.

Altınordu'dan konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Kulübümüz bünyesinde yer alan Selçuk Tesisleri, 10 Numara Sportif'e kiralanmıştır" denildi. Açıklamada Seyit Mehmet Özkan'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"13 yıl önce bu tesisi bana bulan kişi Mahmut Gözüaçık'tı. Artık futbol dünyasından çekildiğime göre, bana bu tesisi kazandıran kişiye kiraya vermek en doğru karardı. Bu kararı almaktan dolayı huzurluyum."

Tesiste 4 çim saha var

Altınordu'nun İzmir şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta, Selçuk'ta bulunan İsmet Orhunbilge Tesisleri, 70 bin metrekarelik alana kurulu modern bir altyapıya sahip. Tesiste 4'ü çim olmak üzere toplam 7 saha yer alıyor.

Altınordu'nun önemli yatırımlar yaptığı tesisin iki sahası, A takım için özel olarak tasarlandı. Kırmızı-lacivertli ekibin A takımı, uzun yıllar antrenmanlarını bu sahalarda gerçekleştirdi. - İZMİR