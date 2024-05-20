Altınordu-TSYD Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu - Son Dakika
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Altınordu-TSYD Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

Altınordu-TSYD Felsefe Kardeşliği Turnuvası\'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

Altınordu ile Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin düzenlediği 15. Altınordu-TSYD Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda dereceye giren takımlar belli oldu. Turnuvaya 37 amatör kulüpten 47 takım ve 728 sporcu katıldı. Kadıköy FK en centilmen takım seçilirken, 2012 doğumluların mücadelesinde ilk 4 takım Orhangazi FK, Akhisar Yıldırımspor, Yeşilayspor ve Söke İdmanyurdu oldu. 2013 doğumlularda ise Urla Belediyespor'u Çamlıcaspor, Olimpikspor ve Akhisar Belediyespor izledi. TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş, organizasyonun çocuklar için yapıldığını ve Altınordu Futbol Kulübü'nün bu tür etkinliklerini takdir ettiklerini belirtti.

20.05.2024 10:45
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Altınordu ile Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin organize ettiği 15. Altınordu-TSYD Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.

Altınordu'nun Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğine 37 amatör kulüpten 47 takım ve 728 sporcu katıldı. Turnuvadaki 168 maçta 525 gol atıldı.

En centilmen takımın Kadıköy FK seçildiği turnuvada 2012 doğumluların mücadelesinde ilk 4 takım Orhangazi FK, ? Akhisar Yıldırımspor, ?Yeşilayspor ve Söke İdmanyurdu oldu.

2013 doğumlularda ise Urla Belediyespor'u ?Çamlıcaspor, Olimpikspor ve Akhisar Belediyespor izledi.

Turnuvanın son gününe katılan TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş, "Geleceğimiz olan çocuklar için Altınordu ile böyle bir organizasyon gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Çocuklarımızın hayatlarına dokunabildiysek ne mutlu bize. Altınordu Futbol Kulübü'nün çocuklara yönelik yaptığı etkinlikleri takdirle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Altınordu-TSYD Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu-TSYD Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu - Son Dakika
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