Ordu'da modern spor kompleksi inşaatı yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ordu'da modern spor kompleksi inşaatı yükseliyor

Ordu\'da modern spor kompleksi inşaatı yükseliyor
11.01.2026 14:14  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu inşaatı sürüyor. Proje, gençlerin ve sporcuların kullanımına sunulacak önemli bir spor merkezi olacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile Altınordu ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu inşaatı yükseliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde, Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'ne yapılan çok amaçlı spor salonunun inşaatı devam ediyor. Daha önce 22 dönümlük alanı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis ederek atletizm pisti ve futbol sahalarının ilçeye kazandırılmasını sağlayan Başkan Güler öncülüğünde bu kez alana yüzme ve salon sporlarını kapsayan önemli bir yatırım kazandırılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Eskipazar Spor Kompleksi sporcuların, gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgi göstereceği, bölgenin sosyal ve sportif cazibesini artıran önemli bir merkez haline gelecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen proje doğrultusunda sahada çalışma yürütülüyor. Kolon imalatı ve dolgu çalışmalarının devam ettiği projede yapı her geçen gün yükseliyor.

Şehirde yüzme sporunun yaygınlaştırılması hedefiyle inşa edilecek yarı olimpik yüzme havuzu, toplam 950 metrekare taban alanına sahip olacak. Tesis, 315 metrekarelik idari alan ve 635 metrekarelik havuz bölümünden oluşacak. 25 metre uzunluğunda ve 140 santimetre derinliğinde tasarlanan havuz, sporculara modern ve güvenli bir ortamda hizmet verecek.

Kompleksin bir diğer önemli bölümü olan çok amaçlı spor salonu inşa edilecek. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla dikkat çekecek tesisin içerisinde çok amaçlı spor alanı, giyinme odaları, revir, çamaşır odası, duş alanları, sauna, mutfak ve yemekhane ile sporcuların konaklayabileceği, banyolu ve toplam 10 kişilik 5 oda yer alacak. - ORDU

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Altınordu, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu'da modern spor kompleksi inşaatı yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 15:29:05. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da modern spor kompleksi inşaatı yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.