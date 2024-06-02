Altınordu, yeni sezon öncesi forvet hattını gurbetçi futbolcularla güçlendirdi

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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi forvet hattının gurbetçi futbolculardan oluşması dikkat çekti. Geçen sezon kadroda yer alan santrforlar Keni Var Uzun ve İlkan Sever'in ardından kurmaylar kanat bölgelerini de gurbetçilerle güçlendirdi. İzmir temsilcisi dış transferde Almanya doğumlu Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan ile sözleşme imzalarken; Altınordu'nun mevcut kadrodaki 4 forveti de gurbetçilerden oluştu. Almanya'da transfer görüşmelerini sürdüren sportif direktör Murat Korkmaz'ın yeni gurbetçilerle anlaşmaya devam edeceği bildirildi.