Altunhisar'da Gençlere Yönelik Spor Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Altunhisar'da Gençlere Yönelik Spor Festivali Düzenlendi

Altunhisar\'da Gençlere Yönelik Spor Festivali Düzenlendi

Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Şehit Cihangir Bekiş tören alanında, ilçe gençlerine ve Kur'an kurslarında eğitim gören gençlere yönelik 'Spor Festivali' düzenlendi. Festivalde çeşitli spor branşlarında etkinlikler gerçekleştirildi ve yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Ayrıca festivalde aşure ve mısır ikramı da yapıldı.

01.08.2024 16:01
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Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Altunhisar İlçe Merkezi'nde bulunan Şehit Cihangir Bekiş tören alanında ilçe gençlerine ve ilçe müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören gençlere yönelik 'Spor Festivali' düzenlendi.

Spor festivali ile ilgili bilgi veren Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak; sporun gençlerin hayatındaki önemine değindi. Şafak; "Bizler bu tür etkinliklerle çocukların sporla tanışmasını, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini, toplumumuzda spor kültürünün oluşmasını hedefliyoruz. İki branşla başladığımız ilçemizde spor branşları sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Bugün burada yaptığımız etkinlikle bütün spor branşlarını öğrencilerimize tanıtmayı istedik. İlçe müftülüğümüze bağlı KurEan kurslarında eğitim gören öğrencilerimizi festival alanımızda ağırlıyoruz. Spor kültürünü öğrencilerimizin hayatına dahil etmek için yaptığımız programımıza yaklaşık 200 öğrencimiz katıldı. Sporu sevdiren bu etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" dedi. Spor festivaline katılanlar; geleneksel okçuluk, voleybol, futbol, tekvando, badminton, bilek güreşi, masa tenisi, jimnastik, dart branşlarında kurulan alanlarda spor yaptı.

200 gencin katılımıyla gerçekleşen festivalde aşure ve mısır ikramında da bulunuldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altunhisar'da Gençlere Yönelik Spor Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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