Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, Spor Sokağı\'ndaki etkinliklere katıldı

Spor

Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kurulan Spor Sokağı'ndaki etkinliklere katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Neşet Doygun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak ve ilçe protokol üyeleri, Spor Sokağı'nı gezdi.

Futbol, voleybol, dart, masa tenisi, langırt, satranç gibi birçok sportif faaliyetin yer aldığı etkinlikte, Yiğit, dart ve masa tenisi oynayarak, herkesi etkinliğe katılmaya davet etti.