Altunkaya Turnuvası'nın Şampiyonu Confy - Son Dakika
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Altunkaya Turnuvası'nın Şampiyonu Confy

Altunkaya Turnuvası\'nın Şampiyonu Confy

8. Halı Saha Futbol Turnuvası Confy'nin penaltı atışlarıyla şampiyonluğu ile tamamlandı.

27.11.2024 12:28
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Altunkaya Şirketler Grubu tarafından düzenlenen 8'inci geleneksel halı saha futbol turnuvası tamamlandı. Bu yıl Mahmut Altunkaya adına düzenlenen turnuvanın şampiyonunu penaltı atışları belirledi.

Sevgi Spor Tesislerinde gerçekleştirilen halı saha futbol turnuvasına Altunkaya Şirketler Grubu çalışanları büyük ilgi gösterdi. Turnuvaya Altunkaya Şirketler Grubuna bağlı şirketlerde çalışanların oluşturduğu 8 takım katıldı. Turnuvanın final maçı Confy ve Ambalaj takımları arasında oynandı. Final maçının normal süresi 3-3 berabere biterken, şampiyonu penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında 8-7 galip gelmeyi başaran Confy üçüncü kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Sosyal sorumluluk projesi

Altunkaya Şirketler Grubu tarafından çalışanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi ve moral ve motivasyon arttırılması amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen halı saha futbol turnuvasının final maçına taraftarların da ilgisi büyük oldu. Dondurucu havaya rağmen yaklaşık 300 kişinin maçı izlemesi dikkat çekti.

"Tüm futbolcuları kutluyorum"

Altunkaya Şirketler Grubu yöneticilerinden Azad Özel, Confy ve Ambalaj takımları arasındaki final maçını izledikten sonra 2024 yılının şampiyon takımının oyuncularına kupa ve madalyalarını verdi. Şampiyon takımın oyuncularına ayrıca ödül olarak da birer altın verildi.

Turnuvaya katılan tüm takımların oyuncularına teşekkür eden Grup Yöneticisi Azad Özel, "Öncelikle üçüncü kez şampiyon olan Confy takımını kutluyorum. Elbette şampiyon olmak önemlidir ancak turnuvaya katılarak centilmence bir oyun sergileyen tüm takımlarımızı kutluyorum. Hepsine turnuvamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyük ilgi gören futbol turnuvamızı önümüzdeki yıllarda da düzenlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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