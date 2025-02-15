Alvaro Morata'nın Sakatlığı Belli Oldu: İkinci Derece Yırtık - Son Dakika
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Spor

Alvaro Morata'nın Sakatlığı Belli Oldu: İkinci Derece Yırtık

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında sakatlanan Alvaro Morata'nın sol arka üst adalesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

15.02.2025 13:40
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GALATASARAY, AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olurken, yeni transfer Alvora Morata da mücadelede sakatlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılı kulüpten İspanyol golcünün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Tecrübeli golcünün sol arka üst adalesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiği açıklanırken, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Alvaro Morata, Galatasaray, Az Alkmaar, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alvaro Morata'nın Sakatlığı Belli Oldu: İkinci Derece Yırtık - Son Dakika

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