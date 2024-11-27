Ampute Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Alves Kablo Spor Kulübü, Konya Ampute Futbol'u 6-1 mağlup etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın kapanış maçında Alves Kablo Spor Kulübü ile Konya Ampute Futbol, Ankara'da karşılaştı.
Kahramankazan Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmayı Alves Kablo Spor Kulübü; Fatih Şentürk, Şeyhmus Erdinç (2), Ömer Güleryüz, Muhammet Yeğen ve Khudoykulov'un golleriyle 6-1 kazandı.
Konya Ampute Futbol'un tek golünü ise Jusu attı.
Son Dakika › Spor › Alves Kablo 6-1 ile Galip Geldi - Son Dakika
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