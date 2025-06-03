Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, geleceğe yönelik ilk transferini Senegal'de Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki Amara Diouf ile yaptı.

BABASI İSTEMİŞ

Müslüman oyuncu; Red Bull Global Futbol Başkanı Jürgen Klopp başta olmak üzere Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Juventus scoutları tarafından takip edildi.

Genç yıldızın kariyerini yöneten baba Ady Diouf, 14 yaşındayken ilk ciddi teklifi İtalyan devi Juventus'tan aldı. Ancak oğlunun İslami değerleri daha iyi öğrenmesi ve ülkenin dinine uygun olmaması nedeniyle reddetti.

VASİYETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Diouf, Aralık 2024'te babasını kaybetti. Fenerbahçe, genç yetenekle ilk olarak geride kalan dönemin devre arasında temas kurup kulübüne 1.5 milyon euro teklif sundu ancak olumlu yanıt alamadı. Sezonun bitmesiyle sarı-lacivertliler, bir kez daha nabız yokladı.

MANE'NİN VELİAHTI

Tüm opsiyonları değerlendiren Diouf, babasının vasiyetini ve Türkiye'nin dinine uygun olmasını göz önüne alarak Fenerbahçe'ye 'Tamam' dedi. 5 gün sonra 17 yaşına girecek genç yetenek, 18'inde takıma katılacak. Diouf, Senegal'de Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor.