Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı - Son Dakika
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Spor

Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı

Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı
03.06.2025 11:11
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Fenerbahçe, gelecek sezon için Senegal'deki Generation Foot takımından 16 yaşındaki Amara Diouf ile anlaşma sağladı. Diouf, daha önce Juventus'tan gelen teklifi babasının vasiyeti doğrultusunda reddetmişti. Babası, oğlunun İslami değerleri daha iyi öğrenmesi için Türkiye'nin bir takımında oynamasını istemişti. Bu nedenle Diouf, Fenerbahçe'ye ''Evet'' dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, geleceğe yönelik ilk transferini Senegal'de Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki Amara Diouf ile yaptı.

BABASI İSTEMİŞ

Müslüman oyuncu; Red Bull Global Futbol Başkanı Jürgen Klopp başta olmak üzere Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Juventus scoutları tarafından takip edildi.

Genç yıldızın kariyerini yöneten baba Ady Diouf, 14 yaşındayken ilk ciddi teklifi İtalyan devi Juventus'tan aldı. Ancak oğlunun İslami değerleri daha iyi öğrenmesi ve ülkenin dinine uygun olmaması nedeniyle reddetti.

VASİYETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Diouf, Aralık 2024'te babasını kaybetti. Fenerbahçe, genç yetenekle ilk olarak geride kalan dönemin devre arasında temas kurup kulübüne 1.5 milyon euro teklif sundu ancak olumlu yanıt alamadı. Sezonun bitmesiyle sarı-lacivertliler, bir kez daha nabız yokladı.

MANE'NİN VELİAHTI

Tüm opsiyonları değerlendiren Diouf, babasının vasiyetini ve Türkiye'nin dinine uygun olmasını göz önüne alarak Fenerbahçe'ye 'Tamam' dedi. 5 gün sonra 17 yaşına girecek genç yetenek, 18'inde takıma katılacak. Diouf, Senegal'de Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor.

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Son Dakika Spor Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yelloz Kız:
    Müslümanlığı İtalya da daha iyi yaşardı bence. burda siyasal islamcılar dinimizin içinden geçti 85 19 Yanıtla
  • babasultan:
    İşte gerçek KARA para aklama transferi 56 4 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    yine yorumum silinmiş arkadaşlar bu site vallahi Allaha yemin ederim yandaş ve paralı silahşör halkın güzel ve iğneleyici yorumlarını önce yayınlıyor sonra aldığı talimatla siliyor 38 1 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    suudi arabistan a gitsin orda daha iyi 25 10 Yanıtla
  • babasultan:
    Kara para :) 26 2 Yanıtla
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