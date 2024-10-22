Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu maçında Amaratspor ile Başakpınarspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı alan taraf Amaratspor oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Alihan Çirkin, Ahmet Yıldız
Amaratspor: Vasıf Özbey, Erhan Çınar, Enes Güler, Mehmet Beştepe, Ramazan Emre, Okan Yeter (Kadir Eren Üçal dk. 76), Behçet Ekinci, İsmail Efe (Emre Ağırbaş dk. 36), Yasin Dumlu, İsmail Aydoğdu, Samet Mermer
Başakpınar Belediyespor: Abdullah Boyraz, Alican Koçer (Okan Özdemir dk. 76), Yunus Emre Kulan, Emre Akyüz, Bilal Çavuş, Cengiz Çay (Ünal Narinç dk. 76), Turan Derecik, Batuhan Gümüş (Okan Uçar dk. 50), Mehmet Kıraç, Murat Kıraç, Atakan Demirezen (Erkam Boyraz dk. 46)
Goller: Yasin Dumlu, Kadir Eren Üçal (Amaratspor), Murat Kıraç (Başakpınarspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Amaratspor, Başakpınar'ı 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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