Amasis Spor Kulübü Namağlup Şampiyon - Son Dakika
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Amasis Spor Kulübü Namağlup Şampiyon

15.06.2026 12:01
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Amasya'nın tek kadın futbol takımı Amasis, Kadınlar 3. Ligi'nde namağlup şampiyon oldu.

Amasya'nın tek kadın futbol takımı Amasis Spor Kulübü, Kadınlar 3. Ligi 22. Grup'ta namağlup şampiyon olarak play-off biletini aldı.

Amasis Spor Kulübü, sezonun 5. hafta karşılaşmasında Amasya Fındıklı'da Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı'nı 8-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Sezon boyunca ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 15 puana ulaştı ve lig bitimine 1 hafta kala grup liderliğini garantiledi. Rakip fileleri tam 37 kez havalandıran Amasis, kalesinde ise yalnızca 3 gol görerek hem hücumda hem savunmada ligin en başarılı ekiplerinden biri oldu.

Kurulduğu günden bu yana kadın futbolunun gelişimi için önemli çalışmalar yürüten ve Amasya'nın tek kadın futbol takımı olma özelliğini taşıyan Amasis Spor Kulübü, elde ettiği bu başarıyla birlikte gözünü şimdi Kadınlar 2. Ligi'ne çevirdi.

Amasis Spor Kulübü Başkanı Mustafa Gül yaptığı açıklamada, "Bu başarı yalnızca sahada kazanılmış bir şampiyonluk değil, aynı zamanda Amasya'daki kız çocuklarının hayallerinin, emeklerinin ve azimlerinin zaferidir. Amasya'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek, Play-Off sürecinde de aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Amasya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amasis Spor Kulübü Namağlup Şampiyon - Son Dakika

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