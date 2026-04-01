Amasya'da Dünya Kupası Coşkusu

Amasya'da vatandaşlar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımın zaferini müzik eşliğinde oynayarak kutladı.

Türkiye Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti. Millilerin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasının ardından Suluova Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlar, maçın son düdüğüyle birlikte müzik eşliğinde kutlamalara başladı.

Zaferi oynayarak kutlayan vatandaşlar, karşılaşmanın son dakikasına kadar heyecanlarının sürdüğünü ifade etti. Ay-yıldızlıların bu coşkuyu millete yaşattığı için teşekkür eden vatandaşlar, turnuvada da başarı elde edileceğine inandıklarını belirtti. - AMASYA