Amasya Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu

19.06.2022 01:00
Amasya Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu

Amasya'da düzenlenen karakucak güreşlerinde başpehlivanlığı Fatih Kambur kazandı.

Amasya'da düzenlenen karakucak güreşlerinde başpehlivanlığı Fatih Kambur kazandı. Çekişmeli geçen güreşlerin finalinde karşılaştığı Rıza Yıldırım'ı yenen Fatih Kambur, madalya, kupa ve altın kemeri Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın elinden aldı.

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Amasya Belediyesi'nin 12 Haziran Stadyumu'nda düzenlediği geleneksel karakucak güreşlerine yurdun dört bir yanından 500'den fazla güreşçi katıldı.

Zorlu rakiplerini yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Fatih Kambur, "Kürsünün en üst basamağında olmayı çok istiyordum. Sezon boyunca hazırlandığım Kırkpınar'da da Allah'ım kürsüyü nasip ederse benim için çifte mutluluk olacak" dedi.

Güreşlerde mücadele eden pehlivan ve sporseverlere ilgilerinden dolayı teşekkür eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, "Gençlerimize ata sporumuz güreşi sevdirmek anısına bu güreşleri tertipledik. Bura er meydanıdır. Kaybedeni yoktur" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Haziran 1919'da dünyaya ilan ettiği Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 103. yılını kutladıklarına değinen Mehmet Sarı, 22 Haziran günü akşamına kadar sürecek festival etkinliklerine olan yoğun katımından memnun olduklarını söyledi.

Şehzadeler şehri Amasya'nın çok sayıda başarılı güreşçiyi Türk sporuna kazandırdığına değinen Vali Mustafa Masatlı ise, yeni sporcuların yetişmesi için de spor altyapısını güçlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Güreşleri, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu da izledi. - AMASYA

YORUMLAR
500
Amasya Belediyesi'nin Hatuniye Mahallesi'ndeki projesine DOKAP'tan destek Amasya Belediyesi'nin Hatuniye Mahallesi'ndeki projesine DOKAP'tan destek
Kaynak: İHA

Mehmet Sarı, Amasya, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amasya Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 01:07:13. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement