Amasyalı güreşçi Kaan Buğra Yüksel Türkiye Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Spor

Amasyalı güreşçisi Kaan Buğra Yüksel, Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Edirne'de düzenlenen şampiyonaya Amasya'nın Taşova ilçesinden Taşova Belediyespor Kulübü ve Atatürk Ortaokulu güreşçileri katıldı. 13 yaşındaki Kaan Buğra Yüksel, 44 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Berat Öztürk 52 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın ve antrenörleri Abdulkadir Duyum, öğrencilerini başarılarından dolayı kutladı.

Şampiyona, 30 Nisan Salı günü sona erecek. - AMASYA