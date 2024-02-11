Amasyaspor, 1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Amasyaspor, 1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu

Amasyaspor, 1954 Kelkit Hürriyet SK\'ya 1-0 mağlup oldu

TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Amasyaspor, sahasında konuk ettiği 1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta tek golü 1954 Kelkit Hürriyet SK'dan Hamza İpekci attı. Amasyaspor'dan Muhammed Kunat, Can Morgül ve Ahmet Buğrahan Tuncay, 1954 Kelkit Hürriyet SK'dan ise Emre Kars ve Mustafa Yorulmaz sarı kart gördü.

11.02.2024 16:27
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TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Amasyaspor, sahasında konuk ettiği-1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu.

Stad: 12 Haziran

Hakemler: Burak Filik xx, Mehmet Saldıraner xx, Rıdvan Çevik xx

Amasyaspor FK: Mücahit Çıra x, Onur Şirin x, Can Morgül x, Burak Temir x (Ahmet Buğrahan Tuncay dk. 60 x), Hakan Kuş x (Güney Tutcuoğlu dk. 55), Furkan Yıldırım x, Talha Mayhoş x (Mehmet Refik Can dk. 76), Batuhan Ayvaz x (Emre Işık dk. 76 x), Fatih Çiplak x (Kadir Karış dk. 23 x), Muhammed Fatih Kunat x, Miraç Furkan Türközü x

1954 Kelkit Hürriyet SK: Furkan Taş x, Ali Osman Karnapoğlu x, Mustafa Yorulmaz x (Fırat Güllü dk. 77 x), Bedirhan Salih x (Mehmet Ali Akın dk. 69 x), Hamza İpekci xx (Sercan Besler dk. 77 x), Batuhan Recep Atay x (Mehmetcan Yıldırım dk. 31 x), İdris Güneş x, Abdullah Sezgin x, Emre Kars x, Abdulvahap Kaya x, Orkun Ahmet Dedeoğlu x (Musa Bulut dk. 69 x)

Gol: Hamza İpekci (dk. 38) (1954 Kelkit Hürriyet SK)

Sarı kartlar: Muhammed Kunat, Can Morgül, Ahmet Buğrahan Tuncay (Amasyaspor), Emre Kars, Mustafa Yorulmaz (1954 Kelkit Hürriyet SK) - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amasyaspor, 1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu - Son Dakika


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