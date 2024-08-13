Amasyaspor'un yeni başkanı Seyfettin Öztürk oldu - Son Dakika
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Amasyaspor'un yeni başkanı Seyfettin Öztürk oldu

Amasyaspor\'un yeni başkanı Seyfettin Öztürk oldu

TFF 3. Lig takımlarından Amasyaspor'un yeni başkanı Seyfettin Öztürk oldu. Öztürk, Amasyaspor'un başarısını hedeflediklerini belirtti.

13.08.2024 15:30
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TFF 3. Ligde mücadele eden Amasyasppor'da yeni başkan Seyfettin Öztürk oldu. Başkan Öztürk, "Hedefimiz Amasyaspor'un başarısıdır" dedi.

Takımı 2 yıl önce 3. lige çıkardığını hatırlatıp önceki başkan İbrahim Karaman ve ekibine teşekkür eden Seyfettin Öztürk, "Amasyaspor'umuzu en iyi yerlerde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Şükrü Derici, Osman Eken, Cem Barış Başkol ve Halil İşleyen'in olduğu kulüp yöneticilerinin de katıldığı toplantıda transfer edilen 4 futbolcu da kendilerini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amasyaspor'un yeni başkanı Seyfettin Öztürk oldu - Son Dakika

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