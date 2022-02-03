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Amatör futbol müsabakaları kaldığı yerden devam edecek - Son Dakika

Amatör futbol müsabakaları kaldığı yerden devam edecek

03.02.2022 10:30
Amatör futbol müsabakaları kaldığı yerden devam edecek

Bilecik'i etkisi altına alan yoğun kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ara verilen amatör futbol müsabakaları kaldığı yerden devam edecek.

Bilecik'i etkisi altına alan yoğun kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ara verilen amatör futbol müsabakaları kaldığı yerden devam edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, il genelindeki statlarda kar temizleme işlemlerinin son sürat devam ettiğini söyledi. 2 haftalık bir aranın ardından Bilecik 1. Amatör Lig'in kaldığı yerden devam edeceğini anlatan Özdemir, "Yoğun kar yağışı tüm ülkeyi etkili olurken bundan futbol müsabakaları da etkilendi. Başta profesyonel ligler olmak üzere, daha önce oynatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig ve Amatör Lig müsabakaları ertelenmişti. Bilecik'i etkisi altına alan kar yağışı nedeni ile ertelenen amatör futbol müsabakaları, sahaların hazır hale getirilmesinin ardından oynanacak müsabakaları ile başlayacak. Bilecik'in merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonrası sahalar hazır hale getirilerek, bu hafta sonu oynanacak müsabakaları ile devam edecek" denildi. - BİLECİK

Amatör futbol müsabakaları kaldığı yerden devam edecek
Amatör futbol müsabakaları kaldığı yerden devam edecek

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Amatör Lig, Bilecik, Futbol, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör futbol müsabakaları kaldığı yerden devam edecek - Son Dakika Spor


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