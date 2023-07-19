Amatör Futbolcu Hakeme Saldırdıktan Sonra Öldürüldü - Son Dakika
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Amatör Futbolcu Hakeme Saldırdıktan Sonra Öldürüldü

19.07.2023 17:57

Buenos Aires'teki amatör bir futbol liginden bir oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu bir maç sırasında hakeme yönelik şiddetli saldırıdan dolayı kasten adam öldürmeye teşebbüsle suçlandıktan kısa bir süre sonra başına ateş edilmiş halde ölü bulundu. 24 yaşındaki Williams Alexander Tapón'un cesedi, Arjantin başkentinin güneyindeki bir banliyödeki evine birkaç blok mesafedeki bir tren istasyonunun yakınında bulundu.

Olay, Tapón'un takımı olan La Cortada ve El Rejunte arasında gerçekleşti. Savcılık, hakeme saldıran futbolcu hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açtı.

HAKEME SALDIRDIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Buenos Aires'teki amatör bir futbol liginden bir oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu bir maç sırasında hakeme yönelik şiddetli saldırıdan dolayı kasten adam öldürmeye teşebbüsle suçlandıktan kısa bir süre sonra başına ateş edilmiş halde ölü bulundu.

CESEDİ TREN İSTASYONUNA ATTILAR

Buenos Aires polisi Salı günü yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Williams Alexander Tapón'un cesedinin, Arjantin başkentinin güneyindeki bir banliyödeki evine birkaç blok mesafedeki bir tren istasyonunun yakınında bulunduğunu söyledi.

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Hakemi dövmüştü! Amatör futbolcu, kafasına ateş edilerek ödürüldü
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Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amatör Futbolcu Hakeme Saldırdıktan Sonra Öldürüldü - Son Dakika
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