Amatör futbolcu, rakibine tekme attı

Erciyes Reşadiye Gençlikspor'dan Orhan Palaz, maçın bitişi ile rakibine tekme attı.

Kayseri Süper Amatör küme maçında Erciyes Reşadiye Gençlikspor ile Kocasinan Şimşekspor karşılaştı. Başakpınar'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Maçın bitiş düdüğü ile oyun alanında gerginlik yaşandı. Başakpınar Şaban Tankurt Stadı'nda oynanan maçta Erciyes Reşadiye Gençlikspor'dan Orhan Palaz, maçın bitiş düdüğü sonrasında tartıştığı rakibi Turhan Samet Bozkurt'a tekme attı.

Diğer oyuncuların ve güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yaşanan gerginlik büyümeden önlendi. - KAYSERİ