Amatör Lig\'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Erzincan 1. Amatör Küme play-off final maçında Erzincangücüspor ile 24 Sağlıkspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya sakatlık yaşayan bir futbolcunun saha kenarına alınış şekli damga vurdu.

SAHA KENARINA SEDYE YERİNE ELLE TAŞINDI

Maçın ikinci yarısında 24 Sağlıkspor'dan bir oyuncu, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşadı. Saha içinde sedyenin bulunmaması nedeniyle, sakatlık yaşayan oyuncu futbolcular ve görevli kişiler tarafından kollarından ve bacaklarından tutularak saha kenarına taşındı. Futbol karşılaşmasında sağlık ekipmanlarının yetersiz oluşu futbolseverler tarafından eleştiriyle karşılandı. Kameralara yansıyanbu görüntüler, hem tribünlerde hem sosyal medyada tepki topladı.

İşte 24 Sağlıksporlu oyuncunun saha kenarına alınış anları;