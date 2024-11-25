Amatör Lig Maçında Hakemlere Saldırı: Bir Futbolcu Tutuklandı - Son Dakika
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Spor

Amatör Lig Maçında Hakemlere Saldırı: Bir Futbolcu Tutuklandı

Amatör Lig Maçında Hakemlere Saldırı: Bir Futbolcu Tutuklandı

İzmir 1'inci Amatör Lig 7'nci Grup'ta oynanan Efelergücüspor-Limontepe Gençlikspor maçında hakemlere saldırdığı için tutuklanan Limontepe Gençlikspor futbolcusu Celal Çolak, cezaevine gönderildi. Olaylar, maç sırasında kırmızı kart sonrası patlak verdi.

25.11.2024 18:58  Güncelleme: 19:01
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İZMİR 1'inci Amatör Lig 7'nci Grup'ta oynanan Efelergücüspor-Limontepe Gençlikspor maçında karşılaşma hakemi Berkay Türkekul ve 1'inci yardımcı hakem Abdulkadir Acar'a saldırıda bulunanlar arasında yer alan Limontepe Gençlikspor futbolcusu Celal Çolak (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karabağlar Yeşilyurt Sahası'nda dün saat 17.30'da başlayan müsabakanın 90+2'nci dakikasında Efelergücü 3-2 galipken, Limontepe Gençlikspor'un attığı gol yardımcı hakem Abdulkadir Acar'ın ofsayt uyarısı ile iptal edildi. Karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Efelergücü bir gol daha bulup skoru 4-2'ye getirdi. Bu golün ardından Limontepe'nin 7 numaralı oyuncusu Celal Çolak yardımcı hakeme hakaret etmesi nedeniyle kırmızı kart gördü.

Alınan bilgiye göre Celal Çolak, kırmızı kart gördükten sonra yardımcı hakeme saldırı girişiminde bulundu. Limontepe Gençlikspor'da 76'ncı dakikada kırmızı kart gören E.Ç (17) saha dışından saha içine girerek yardımcı hakeme saldırdı. Limontepeli bir başka oyuncu Y.A. (25) ise hakemlere küfredip tehdit etti. Taraftarlar da sahaya girerek olaylara karıştı. Müsabaka 90+3'üncü dakikada yarıda kalırken, hakemler hastaneden darp raporu alıp emniyete şikayette bulunarak saldırganlardan davacı oldu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar önce savcılığa, ardından tutuklama talebiyle 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Y.A. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Celal Çolak tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, İzmir, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amatör Lig Maçında Hakemlere Saldırı: Bir Futbolcu Tutuklandı - Son Dakika

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