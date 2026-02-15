Amatör Maçta Kavga: 3 Oyuncu Yaralı

AMASYA'da, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Merzifonspor-Bartınspor maçının sona ermesiyle saha içinde çıkan kavgada Bartınsporlu 3 oyuncu yaralandı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ile görüntüledi.

BAL Ligi 4'üncü grubu 16'ncı hafta mücadelesinde Bartınspor, bugün deplasmanda Merzifonspor'la Merzifon ilçe stadında karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası Bartınspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Hakemin bitiş düdüğünü çalmasının ardından saha içinde rakip futbolcular arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 Bartınsporlu oyuncu yaralandı. 2 oyuncunun tedavisi saha içinde sağlık görevlileri tarafından yapılırken, 1 futbolcu ise Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.