Amatör spor kulüplerine 4 milyon liralık destek

Spor

Amatör Spor kulüplerine desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, faaliyet gösteren 81 amatör spor kulübüne 4 milyon liralık destekte bulundu. Kulüp başkanları yardım çeklerini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'ten aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sporun gelişmesi ve sporcu sayısının artması için amatör spor kulüplerine destek olmaya devam ediyor. Düzenlenen törenle, Manisa il sınırlarında faaliyet gösteren 81 spor kulübüne toplamda 4 milyon lira destek verildi. Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Emre Hasgör ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur ile birlikte, kulüplerin başkanları ve temsilcileri katıldı.

"Sağlıklı bir toplum için sizleri destekliyoruz"

Amatör sporların önemine değinen Başkan Zeyrek, "Amatör sporlar, profesyonel sporun temellerini oluşturan, toplum sağlığını ve sosyalleşmeyi destekleyen, kültürel ve sosyal gelişime katkı sağlayan önemli bir alandır. Ancak, amatör sporların hak ettiği değeri görmediği, yeterli kaynak ve destek bulmakta zorlandığı da bir gerçektir. Bu sebeple, amatör sporların daha fazla teşvik edilmesi, hem bireyler hem de toplum için birçok fayda sağlayacaktır. Bugün burada bulunmamızın nedeni de işte bu faydadır. Biz sağlıklı bir toplum için sizleri destekliyoruz. Zira biliyoruz ki; Amatör sporlar, geniş bir kitleye hitap ederek fiziksel aktiviteyi artırıyor. Her yaş grubuna uygun spor branşları, insanların hareket etmelerini ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini teşvik ediyor. Özellikle çocuk ve gençlerin amatör sporlarla tanışması, gelecekte obezite, diyabet gibi hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynuyor. Toplum içinde dayanışmayı ve sosyalleşmeyi artırmak için amatör sporları destekliyoruz. Yeteneklerin keşfi ve gelişimi için amatör sporları destekliyoruz" dedi.

"Amatör sporları destekliyoruz"

Birçok sporcunun kariyerine amatör spor kulüplerinde başladığına dikkati çeken Başkan Zeyrek, "Amatör sporlar, genç yeteneklerin keşfedilmesi için önemli bir platform sunuyor. Bu nedenle, amatör sporların desteklenmesi, gelecek nesillerin başarılı sporcular yetiştirmesi için kritik bir adımdır. Gençlerin küçük yaşlardan itibaren spor yapma alışkanlığı kazanması, onların ileride profesyonel kariyerlerine adım atmalarını kolaylaştırıyor. Kentimize ekonomik ve sosyal katkı için Amatör sporları destekliyoruz. Amatör spor etkinlikleri, yerel ekonomiye de katkı sağlıyor. Spor organizasyonları, turizm ve yerel işletmeler için yeni fırsatlar oluşturabiliyor. Ayrıca, spor malzemeleri ve ekipman üretimi gibi yan sektörler de amatör sporların gelişiminden olumlu etkileniyor. Gençlerin özgüven ve disiplin kazanmaları için amatör sporları destekliyoruz. Amatör sporlar, bireylere disiplin, zaman yönetimi ve özgüven gibi önemli beceriler kazandırıyor. Spor yaparken karşılaşılan zorluklarla başa çıkmak, bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha güçlü olmalarını sağlıyor. Bu özellikler, sporcuların hayatlarının diğer alanlarında da başarılı olmalarına yardımcı oluyor" diye konuştu.

"4 farklı başlıkta destekliyoruz"

Başkan Zeyrek, amatör spor kulüplerine finansal destek, altyapı geliştirilmesi, medya desteği ve eğitim programları dahil 4 farklı başlıkta destek verildiğini söyledi. Başkan Zeyrek, "Bugün Bal, Süper Amatör ve Amatör kümede bulunan futbol takımlarımıza, toplamda 4 milyona yakın Nakdi destek sunacağız. Bu desteklerle sadece amatör sporcuların değil, tüm toplumun fayda göreceğine inanıyorum. Fiziksel ve mental sağlığı geliştiren, toplumsal bağları güçlendiren, genç yetenekleri ortaya çıkaran amatör sporların, gelecekte daha sağlıklı ve güçlü bir Manisa'nın temellerini atacağına inanıyorum. Tüm kulüplerimizin ve sporcularımızın her zaman yanlarında olduğumu bir kez daha belirterek, sevgilerimi iletiyor, sonsuz başarılar diliyorum" dedi.

Destekler için teşekkürlerini iletti

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, genç yeteneklerin geleceğe hazırlanmasında amatör spor kulüplerinin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Timur, "Amatör spor kulüplerine verilen destekte toplum yararı vardır. Bunun için amatöre verilen destek boşa gitmemektedir. Kısacası sağlam ve sağlıklı bir toplumun geleceği için çok önemlidir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin gelişimine katkı sağlayan, futbol sahalarını hizmete açan, spor kulüplerimize nakdi yardımda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve ekibine tüm amatör spor kulüpleri adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu desteklerin artarak devam etmesini temenni ederiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kulüp başkanlarına yardım çekleri teslim edildi. Başkan Zeyrek, kulüp başkanlarının taleplerini dinledi, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA