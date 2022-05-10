Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak - Son Dakika
Üye Girişi

Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak

10.05.2022 13:05
Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı kısa bir süre önce tamamlanarak Türk sporuna kazandırılan M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde yer alan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni hizmet binasının işletmesi ve Şehitkamil Belediyesi uhdesindeki stadyumların kullanım koşullarını...

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı kısa bir süre önce tamamlanarak Türk sporuna kazandırılan M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde yer alan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni hizmet binasının işletmesi ve Şehitkamil Belediyesi uhdesindeki stadyumların kullanım koşullarını içeren protokol imza altına alındı.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu arasında, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde yer alan Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni hizmet binasının işletmesi ve Şehitkamil Belediyesi uhdesindeki stadyumların Amatör Spor Faaliyetlerine tahsis koşullarını içeren protokol imzalandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir'in katılımıyla gerçekleştirilen protokol imza töreninde alt yapılar ve futbol akademileri başta olmak üzere Gaziantep genelinde yürütülen amatör spor faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Protokol imza töreni sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nin uzun yıllar amatör spor faaliyetlerine hizmet vereceğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcımız, spor sevdalısı, sporcu dostu Mehmet Hayri Özkeçeci'nin adını taşıyan bu tesis, inşallah uzun yıllar amatör spor faaliyetlerine hizmet verecek. Bu tesiste yetişen, faaliyet gösteren tüm sporcularımız, umarım kendilerini hayırla yad edecekler. Ben de bu vesileyle merhum Hayri abimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Merveşehir, Gazikent ve Beykent Stadyumlarımız, büyük önem verdiğimiz alt yapı ve spor akademisi faaliyetleri başta olmak üzere birbirinden farklı spor faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Bu tesislere M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi ile bir yenisini daha ekledik. Kompleks içerisinde yer alan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni hizmet binası, inşallah faaliyetlerini daha nitelikli şartlarda icra edilmesine vesile olacak. Yeşil saha, futbol tutkunu çocuklarımızı ve gençlerimizi ağırlayacak. Tesis bünyesindeki spor merkezi ve atletizm sahasında gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kurslarında gençlerimiz, meslek hayallerine koşacaklar. Gerçekleştirilen faaliyetlerde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz nezdinde tüm spor kulüplerimize faaliyetlerinde başarılar diliyorum."

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Abdülkadir Gözegir, imza törenin ardından yaptığı açıklamada spor faaliyetlerine verdikleri büyük destekten dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürlerini iletti. ASKF Başkanı Gözegir, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci'nin adını taşıyan bu güzide tesisin Gaziantep ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz adına gerçekten çok değerli ve önemli bir yatırım. Yeni hizmet binamız ve tesisin tüm üniteleri birçok farklı platformda örnek gösteriliyor. Şehitkamil Belediyemizin böylesine nitelikli bir tesisi amatör sporun hizmetine sunması çok büyük ayrıcalık. Şu anda ilimizde müsabakalara, çok büyük bir bölümüne Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki stadyumlar ev sahipliği yapıyor. Belediyemiz tarafından 4 mevsim esasına göre spor organizasyonları devam ediyor. Ayrıca sporcularımıza, hakemlerimize ve antrenörlerimize yönelik eğitim çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Bunların yanında her yıl düzenli olarak amatör spor kulüplerimize malzeme desteği sağlıyor. Geleneksel Futbol Kupalarında kulüplerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak branşa özgü spor malzemeleri armağan ediliyor. Ben bu vesile ile Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve kıymetli çalışma arkadaşlarına camiamız adına teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak
Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak
Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak
Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Gaziantep'te doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü Son dakika haberi! Gaziantep'te doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü Nilüfer spor şenliklerinde geleneksel oyunlar da oynanıyor Nilüfer spor şenliklerinde geleneksel oyunlar da oynanıyor

Şehitkamil, Gaziantep, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:26 Dünya'da ilk oldular: Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "soykırım" olarak tanıdı
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:32:20. #1.12#
SON DAKİKA: Amatör sporun kalbi bu tesiste atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement