Ambulans Saha Zeminine Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ambulans Saha Zeminine Zarar Verdi

Ambulans Saha Zeminine Zarar Verdi

Elazığspor maçında fenalaşan taraftar için ambulans zeminden geçti, çim bakım sorumlusundan tepki.

03.11.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor- Ankara Demirspor maçı sonrası fenalaşan bir tarartar için zemine ambulansın girmesi zemine zarar verdi.

Elazığspor-Ankara Demirspor maçı sonrası fenalaşan bir taraftar için ambulans saha zeminini kullanarak maraton tribün önüne gitti ve bu durum zemine bir zarar verdi. Durum karşısında tepki gösteren Atatürk Stadyumu çim bakım sorumlusu Mustafa Atagün, "Bugün ambulansla sahaya giren sağlık görevlilerinin sahamıza vermiş olduğu zarar. Her şeyin bir kuralı var. Futbolcu yaralansa bile sedye girip alıp kenara götürür ve ambulans kenardan gelir alır ayrıca ciddi bir vaka da değil sadece baygınlık. Bu sahamızın altı kum araç biraz daha yavaş gitseydi, olduğu yere batıp kalacak, bırak hastaya müdahaleyi kendini kurtarmayacaktı. Teknik toplantıda bunların hepsi iletilmesine rağmen bir ambulans şoförünün çim saha içerisinde drift yapmasını kınıyoruz. Zira devlet malına zarar veriyorsunuz. Emeğimize saygısızlık etmekle kalmayıp futbolcu sağlığını da hiçe sayıyorsunuz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ankara Demirspor, Elazığspor, Güvenlik, Futbol, Yaşam, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ambulans Saha Zeminine Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
17:49 Yavaş’ın, “Yörüngesini şaşıran ben değilim“ çıkışına Özel’den net yanıt Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" çıkışına Özel'den net yanıt
16:28 Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ’’İsrail’e silah sevkiyatını durdurun’’ çağrısı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ''İsrail'e silah sevkiyatını durdurun'' çağrısı
15:49 BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027’de erken seçime gidilebilir BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir
14:17 Real Madrid’in Ancelotti kararı Arda’yı da mahvedecek Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek
14:13 ’’Diva’’ Bülent Ersoy’dan dans şov ''Diva'' Bülent Ersoy'dan dans şov
14:02 Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı
13:56 Jennifer Lopez Trump’a sert çıktı: ’’Bu topraklar hepimizin’’ Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: ''Bu topraklar hepimizin''
13:55 Sapık milyarder Epstein’in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı
13:42 ’’Dünyanın en çekici paraşütçüsü’’ gökyüzünde evlendi ''Dünyanın en çekici paraşütçüsü'' gökyüzünde evlendi
13:26 Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi
13:17 Fenerbahçe’nin borcu belli oldu Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
13:07 Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 21:20:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ambulans Saha Zeminine Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.