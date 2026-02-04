Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar

Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar
04.02.2026 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan müsabakada Ahmed Kutucu ile İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı. İsa, ambulansla götürülürken, Ahmed de soyunma odasına gitti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile İstanbulspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda yürekler ağızlara geldi.

İKİ OYUNCU ÇARPIŞTI

46. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu ile sarı-siyahlıların kalecisi İsa Doğan bir pozisyonda kafa kafaya çarpıştı ve yere düştü. İki takımın sağlık ekipleri, hızlıca sahaya girip futbolculara ilk müdahalelerini burada gerçekleştirdi. Ahmed müdahalenin ardından ayağa kalktı ve soyunma odasına gitti.

Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar

SAHADAN AMBULANS İLE ÇIKTI

İsa Doğan için ise sahaya ambulans girdi. Sedye ile yerden kaldırılan İsa daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Sakatlıklarından dolayı oyuna devam edemeyen İsa Doğan'ın yerine 51. dakikada Mücahit Serbest girerken, Ahmed Kutucu'nun yerine de 52. dakikada Ismail Jakobs dahil oldu.

Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    geçmiş olsun 9 1 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    maçın sonucu zaten belli çokta üstlerine gitmemek lazım neticede insan bunlar geçmiş olsun ekmek parası gerçekten kolay degil 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Trump’tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
Kraliyet ailesinde Epstein depremi Saraydan kapı dışarı ettiler Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler
Trump’ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin Trump'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin

22:41
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Asansöre biner binmez balonlar patladı
22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
22:15
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
21:50
’Adanalı’nın Pınar’ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
21:15
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 22:58:25. #7.11#
SON DAKİKA: Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.