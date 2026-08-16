Amed, Erzurumspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
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Amed, Erzurumspor'u 3-0 Geçti

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Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Mehmet Yeşil, Bates, Dellova, Krasniqi, Cem Üstündağ (Dk. 64 Gökhan Gül), Raveloson, Dia Saba (Dk. 77 Lutin), Sor (Dk. 77 Umut Meraş), Orban (Dk. 88 Miraç Acer), Diagne (Dk. 64 Ballet)

Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı (Dk. 82 İlkan Sever), Baiye, Mujakic, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 75 Murat Cem Akpınar), Sefa Akgün (Dk. 64 Kerk), Rodriguez (Dk. 76 Akhundzade), Fernando (Dk. 64 Ebosele), Eren Tozlu

Goller: Dk. 53 ve Dk. 62 Dia Saba, Dk. 70 Gökhan Gül (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Dk. 90+1 Raveloson (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti

46. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Diagne'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

53. dakikada Amed Sportif Faaliyetler 1-0 öne geçti. Dellova'nın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Dia Saba'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

62. dakikada ev sahibi takım skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasında Sor buluştuğu topu, ceza yayı içinde bulunan Dia Saba'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlara göndererek kendisini ve takımının ikinci golünü attı.

70. dakikada Amed Sportif Faaliyetler bir gol daha buldu. Krasniqi'nin pasıyla ceza sahasına giren Balley, rakibinden sıyrılarak topu penaltı noktasında boş pozisyonda bulunan Gökhan Gül'e aktardı. Gökhan Gül'ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Amed, Erzurumspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika

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