Amed Sportif, Beşiktaş'ı 3-2 yendi; Italiano 'Bizi çok zorladılar' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed Sportif, Beşiktaş'ı 3-2 yendi; Italiano 'Bizi çok zorladılar' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif, Beşiktaş\'ı 3-2 yendi; Italiano \'Bizi çok zorladılar\' dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 yenildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Amed Sportif'i tebrik ederken bence kendilerine verilebilecek bir penaltı olduğunu ve Trossard'ın yokluğunun hissedildiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, "Maça kötü başladık, onlar da bunu çok iyi kullandı. Her ne kadar reaksiyon versek de yetmedi. Bugün güzel bir iş çıkarıp seviye atlayabilirdik ama maalesef olmadı. Çünkü rakip gerçekten iyiydi, bizi çok zorladılar." dedi.

Diyarbakır Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, galibiyetten dolayı Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Amed Sportif Faaliyetler'in lige yeni çıkmış bir takım olmasına rağmen böyle bir başlangıç yapmasının muhteşem olduğunu belirten Italiano, şöyle konuştu:

"Bundan eminim ki buraya gelen her takım çok zorlanacak. Maça kötü başladık, onlar da bunu çok iyi kullandı. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Bugün güzel bir iş çıkarıp seviye atlayabilirdik ama maalesef olmadı. Çünkü rakip gerçekten iyiydi, bizi çok zorladılar."

Çok fazla ikili mücadelenin yaşandığı bir maç olduğunu ifade eden Italiano, orta sahada mücadelenin fazlalığına dikkati çekerek "Bence bize verilebilir bir penaltı vardı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için düdük çaldı. Bence bu maçta hakemi konuşmaya gerek yok. Şu anda maça bakmalıyız. Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük, onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz ikinci yarı iyi oynadık. Onlar da bizim kötülüğümüzü iyi kullandılar ve iyi bir oyun ortaya çıkardılar. Ama bence bugün başrolde hakem yoktu." ifadelerini kullandı.

Sezonu 27 Haziran'da açtıklarını ifade eden Italiano, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"27 Haziran'dan itibaren bence bugünkü 45 dakika bize yakışmayan bir 45 dakikaydı. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik ama güzel reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Maça tekrar dahil olmak isteyen, maçı kazanmak isteyen bir takımın göstereceği bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki yorgunluk da vardı. Çünkü Avrupa'da oynadığınız zaman bu yorgunluklar olabiliyor. Çok normal. Ama gerçekten reaksiyondan dolayı çok mutluyum. İlk yarı kötüydük, ritmimiz yoktu, hatalar yaptık, top kaybettik ve maça yaklaşımımız bence yanlış oldu. Ama ikinci yarıda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Güzel bir reaksiyon gösterdik. Maçı da çevirebilirdik ama iş işten geçmişti."

Trossard'ın çok iyi ve kaliteli bir futbolcu olduğunu, yokluğunun hissedildiğini söyleyen Italiano, ağrılarının devam ettiğini ancak 3 hafta sonra kendileriyle beraber olacağını düşündüğünü ifade etti.

Italiano, özellikle ilk yarıda Trossard'ın eksikliğini hissettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigVincenzo ItalianoBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Paranın efendisiyim“ deyip kadın muhabirlere saldırdı Şehir eşkıyası tutuklandı "Paranın efendisiyim" deyip kadın muhabirlere saldırdı! Şehir eşkıyası tutuklandı
İYİ Partili başkana saldırı Otomobiline binerken darbedildi İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi
Eğlence kabusa döndü 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
Fidan’dan Riyad’a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok Fidan'dan Riyad'a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok
Manisa’da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı
Trump tatili yarıda kesti Husi saldırısı sonrası kritik karar masada Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada
00:09
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı
23:53
Aldığı bomba kulisi açıkladı İki belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
23:32
Türk başbakan adayı Elif Eralp’in Berlin’deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
Türk başbakan adayı Elif Eralp'in Berlin'deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
23:28
Amedspor Başkanı Nahit Eren’den hakemlere zehir zemberek sözler
Amedspor Başkanı Nahit Eren'den hakemlere zehir zemberek sözler
23:25
Konya’da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü
Konya'da dehşet: 65 yaşındaki adam eşini boğarak öldürdü
23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’a indi BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 00:54:34. #7.13#
SON DAKİKA: Amed Sportif, Beşiktaş'ı 3-2 yendi; Italiano 'Bizi çok zorladılar' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement