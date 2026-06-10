Amed Sportif, Besnik Hasi ile Anlaştı - Son Dakika
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Amed Sportif, Besnik Hasi ile Anlaştı

Amed Sportif, Besnik Hasi ile Anlaştı
10.06.2026 23:04
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Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevi için Arnavut teknik direktör Besnik Hasi ile anlaştı.

Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, uzun süredir görüşme halinde oldukları Besnik Hasi ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.

Eren, "Genel kurulda da ifade ettiğimiz hedeflerimizi gerçekleştirecek transferleri hocamızla birlikte yapacağız. Hocamız bizim oyun felsefemize, taraftarlarımızın beklentisine uygun ve geçmiş pratiği olan bir hoca. Bu anlamda hocamızla örtüştük diyebiliriz." dedi.

Besnik Hasi de Amedspor'un bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kariyerimin bir noktasında Türkiye'de çalışacağımı biliyordum. Kariyerimde doğru zamanda ve doğru yerde olduğuma inanıyorum. Burada nihai bir sonuca bağladık. Umarım ligde iyi bir yarışın içerisinde oluruz. Umuyorum ekibim ve sporcularımla birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Edindiğim izlenime de bakacak olursak Amedspor taraftarını oldukça beğendim. Ben de onlar gibi yoğunluk ve tutku seven bir insanım. Onların istediği ofansif oyunu onlara vermek için elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: AA

Besnik Hasi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif, Besnik Hasi ile Anlaştı - Son Dakika

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