Amed Sportif Faaliyetler, 7 Kasım'daki Galatasaray maçı hazırlığını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Amed Sportif Faaliyetler, 7 Kasım'daki Galatasaray maçı hazırlığını sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif Faaliyetler, 7 Kasım\'daki Galatasaray maçı hazırlığını sürdürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlığını Şehmus Özer Tesisleri'nde sürdürdü. Besnik Hasi yönetiminde taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı; karşılaşma 7 Kasım Cumartesi 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Diyarbakır temsilcisi, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Kaynak: AA
Besnik HasiŞehmus ÖzerGalatasarayCumartesiSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
TCDD Genel Müdürü açıkladı Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor TCDD Genel Müdürü açıkladı! Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Gönen Muratlar Mahallesi’nde buhar yükselen noktada 94 derecelik su bulundu Gönen Muratlar Mahallesi'nde buhar yükselen noktada 94 derecelik su bulundu
Dün geceye damga vurdu Alman muhabirin zor anları Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB’nin Türkiye Raporu’na sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na sert tepki
22:54
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
22:38
Kadıköy’de tarihi gece Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool’u devirdi
Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi
22:36
Liverpool’a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var
Liverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var
22:31
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
22:09
Adli tıp raporu tamamlandı İşte Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedeni
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
21:46
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 23:01:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler, 7 Kasım'daki Galatasaray maçı hazırlığını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android