Amed Sportif Faaliyetler, 7 Kasım\'daki Galatasaray maçı hazırlığını sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, 7 Kasım'daki Galatasaray maçı hazırlığını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlığını Şehmus Özer Tesisleri'nde sürdürdü. Besnik Hasi yönetiminde taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı; karşılaşma 7 Kasım Cumartesi 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Diyarbakır temsilcisi, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.
Kaynak: AA
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