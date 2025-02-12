Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor'u 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor'u 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı

Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor\'u 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı

1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Cassubie ve Mehmet Yeşil'in golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.

12.02.2025 22:17  Güncelleme: 22:22
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Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Erkan Akbulut, Emir Eray Eyisoy

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Miraç Acer (Dk. 46 Uğur Adem Gezer) Mehmet Yeşil, Murat Uçar (Dk. 26 Keita) Ömer Bayram, Cassubie (Dk. 85 Çekdar Orhan) Sinan Kurt, Adama Traore, Fernando Anrade (Dk.26 Batuhan Tur) Adekanye (Dk. 75 Poko) Daniel Moreno

BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk. 85 Hakan Bilgiç) Mehmet Özcan (Dk.70 N'Dongala) Mulumba, İbrahim Kaya (Dk.70 Hikmet Çiftçi) Paulinho (Dk.46 Paixao) Messaoudi, Lois Diony (Dk.85 Louzif)

GOLLER: Dk.10 Cassubie Dk. 90 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler) Dk.81 Mehmet Yeşil (KK) (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Batuhan Tur, Keita, Mehmet Yeşil, Poko (Amed Sportif Faaliyetler) Mexer, Faruk Can Genç (Bandırmaspor)

KIRMIZI KARTLAR

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 24'ncü haftasında sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

10'uncu dakikada serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Yaptığı ortada topla buluşan Cassubie topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

81'inci dakikada yapılan ortada sonradan oyuna giren N'Dongala kafa vuruşunda topu Mehmet Yeşil kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

90'ıncı dakikada karambolde Mehmet Yeşil önüne düşen topu ağlara gönderdi: 2-1.

Kaynak: DHA

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