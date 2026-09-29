Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçı hazırlığını Hasi yönetiminde sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçı hazırlığını Hasi yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde futbolcular ısınma ve çift kale maç yaptı; karşılaşma 10 Ekim Cumartesi 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde çalıştı.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, atletik koşu ve çift kale maç çalışması yaptı.
Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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