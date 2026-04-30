Amed Sportif Faaliyetler\'in, Süper Lig heyecanı için dev ekranlar kurulacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Trendyol Süper Lig'e çıkma şansı bulunan Amed Sportif Faaliyetler'in, Iğdır FK ile oynayacağı kritik karşılaşmayı futbolseverlere canlı izletmek amacıyla kentin iki farklı noktasına dev ekran kuracak.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sezonun son maçında yarın saat 16.00'da Iğdır FK'uya konuk olacak. Karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lige çıkma şansı açısından büyük önem taşıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda oynanacak bu müsabakanın heyecanını kentteki taraftarlarla buluşturmak için Kayapınar ilçesindeki Parkorman ve Kent Meydanına dev ekran kuracak. Futbolseverler, bu iki noktada canlı olarak izleyerek Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig yolundaki kritik mücadelesine ortak olacak.

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'de Esenler Erokspor ile eşit puana sahip olurken, karşılaşmadan alınacak sonuç Süper Lig'e çıkma hedefi açısından belirleyici olacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ve yardımcısı Doğan Hatun, kenti temsil eden Amedli futbolculara ve teknik ekibine başarılar diledi. - DİYARBAKIR