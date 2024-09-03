Ersun Yanal: 'Adil Olmayan Bir Maçta Güçlü Rakibi Alt Ettik' - Son Dakika
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Ersun Yanal: 'Adil Olmayan Bir Maçta Güçlü Rakibi Alt Ettik'

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kocaelispor maçı sonrası adil olmayan bir maçta güçlü rakiplerini alt ettiklerini söyledi.

03.09.2024 00:58
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Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kocaelispor maçı sonrası açıklamasında, adil olmayan bir maçta güçlü rakiplerini alt ettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti. Amed SF Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Futbol çok kritik bir oyun. Her an her şeyin değişebildiği her şeye açık bir oyun. Bugün adil bir oyun oldu mu? Tabii rakip için adil bir oyun olmadı. Çok erken gelen kartlar, rakibin eksik kalması bizim işimize yaradı. Tabii bu adil olmayan oyunu biz daha önce İstanbulspor maçında da yaşadık. Oyun orada adil değildi. Tabii yorumlar kazandığınız zaman başka, kaybettiğiniz zaman başka oluyor. Dolayısıyla bugün ne son, ne ilk olacak. Evet güçlü bir rakibi alt ettik. Daha önümüzde çok maçlar var. Bunların devamını sağlamak adına yapacağımız doğru organizasyonun içinde kalmalı ve buna kenetlenmeliyiz. Biz sahanın içerisinde bunu tamamlamak için uğraşmalıyız. Bugün iyi oldu. Bu milli araya girdiğimiz dönemde herkesin beklentisi vardı onu karşılamış olduk. Maalesef uzun yıllardır yaklaşık Türkiye'de futbol 15 yıldan beri skor sever oldu. Futbol oynamak, futbolun güzel tarafını sahaya koymak ve sahada bunu her iki takımla yapmak artık çok zor. Çünkü skorun alınmadığı bir ortamdaki gerginlikler, futboldan oldukça uzaklaştırıyor. Bugün takım için eleştirebileceğim tek şey odur. Skoru alamadığınız için, skoru geciktirdiğimiz için, maçın uzaması, maçın daha önce koparılmaması, yeterli bulunması, bu bizim için özellikle son dönemlerin skor sever oyununun sonucu olduğunu düşünüyorum. Biz bunu açmak için gayret edeceğiz mi? Evet şampiyonluk yarışında bu maalesef biraz zor çünkü acımasız bir skor talebi var. Bu skor talebini maalesef oyun kalitesi ile birleştirmek çok zor olacak. Her takım için geçerlidir. Biz eksikliklerimizi biliyoruz. Eksik olan oyuncularımız var. Onlar geldiğinde farklı olacağını biliyoruz. Planlamamızı yaptık. Tesislerimiz bu dönüşte bitmiş olacak. Oradaki pratiklik, oradaki organizasyon, oyun becerimiz çok daha yüksek olacak. Bundan sonraki aşamada gelecek bize güç katacaklarla birlikte de hedefimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ersun Yanal: 'Adil Olmayan Bir Maçta Güçlü Rakibi Alt Ettik' - Son Dakika

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