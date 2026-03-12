Amed Sportif Faaliyetler Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas, top koruma ve duran top çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Manisa FK, 15 Mart Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.