Amed Sportif Hazırlıklarını Tamamladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şehmus Özer Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler, yarın saat 20.00'de Aktepe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.