Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Amed Sportif, Kaloğlu ile yollarını ayırdı
