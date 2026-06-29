Amed Sportif Raveloson ile Anlaştı

SÜPER Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskar Milli Takımı'nın kaptanı Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskarlı sağ bek Rayan Raveloson ile kulüp tesislerinde sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Madagaskar Milli Takım Kaptanlığı görevini de yapan; sağ bek, ön libero pozisyonlarında görev alabilen Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Rayan Raveloson'a hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.