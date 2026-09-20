Amed Sportif\'te Dia Saba\'nın Erzurumspor\'a golü ağustos ayının en güzel golü seçildi

AMED Sportif Faaliyetler'de Dia Saba'nın ligin ilk haftasında Erzurumspor FK karşılaşmasında attığı gol, ağustos ayının golü seçildi. Saba'ya, Beşiktaş karşılaşması öncesi ödülü verildi.

Amed Sportif Faaliyetler'de Dia Saba'nın Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK'ya attığı şık gol, TFF sanal medya hesaplarından yapılan taraftar oylarıyla ağustos ayının en güzel golü seçildi. Saba'ya ödülü, ligin 6'ncı haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş karşılaşması öncesi TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan tarafından verildi.